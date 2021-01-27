Alanyaspor ligin ilk devresini 10 hafta lider götürdü

sırada kapatırken, 21 haftanın 10'unda ise ligin zirvesinde yer aldı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda takımın başına gelen Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir grafik çizen Alanyaspor, ilk devrede 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. Sahasındaki 10 maçta 23 puan toplayan turuncu-yeşilliler, deplasmanda ise 10 karşılaşmada 11 puan elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri toplam 34 kez havalandıran Akdeniz temsilcisi, kalesinde ise 20 gol gördü.

4 büyüklerden bir tek Fenerbahçe'yi yenemedi

Alanyaspor, ligin ilk yarısında 4 büyük takıma karşı oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan turuncu yeşilliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligin 7. haftasında iç sahada Trabzonspor'u ağırlayan Akdeniz ekibi 1-1 berabere kaldı. 12. haftada bu kez Beşiktaş'ı ağırlayan Alanyaspor, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, 17. haftada ise Fenerbahçe deplasmandan 2-1 mağlup ayrıldı.

Davidson ve Bakasetas'tan 7'şer gol

Ligde atılan 34 gole Davidson ve Bakasetas, 7'şer gollük katkı sağlarken, Babacar 6, Adam Bariero 4, Moubandje 3, Salih Uçan ve Caulker 2'şer, Mustafa Pektemek, Berkan Kutlu ve Tayfur Bingöl'ün de 1'er golü bulunuyor. Alanyaspor, bu sezon 5 kez penaltı kullandı. Babacar 1 penaltı kullanırken Bakasetas kullandığı 4 penaltının sadece 1'ini kaçırdı.

10 hafta ligin zirvesinde yer aldı

Alanyaspor geride kalan 21 haftanın 10'unda ligin zirvesinde yer alırken, Galatasaray'dan sonra en az gol yiyen ikinci takım oldu.