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Alanyaspor, ligin son maçı için hazırlıklara başladı

Alanyaspor, Süper Lig’in 38.

Alanyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Alanyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeşil-turunculu ekip ligin son maçı için hazırlıklarına bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan takım, antrenmanı üçlü turnuvayla tamamladı. Alanyaspor maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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