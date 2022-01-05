İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli gözetiminde Alanyaspor tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı. Antrenmanı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu da izledi. Takım, çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.