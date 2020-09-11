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Alanyaspor sezonun ilk maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlılarını yaptığı idmanla tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlılarını yaptığı idmanla tamamladı.


Alanyaspor, Süper Lig'in haftasında yarın deplasmanda ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın gözetiminde basına kapalı yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın diğer bölümlerini ise turuncu-yeşilli ekip, top kapma çalışması ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Alanyaspor'un bugün saat 15.00'de özel uçakla Sivas'a gideceği öğrenildi.

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