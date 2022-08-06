Alanyaspor, sezonun ilk maçına hazır

Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandı. Yeşil-turunculu ekip bu akşam hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.