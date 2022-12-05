İhlas Haber Ajansı

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Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor

Alanyaspor, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor.


Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 45 günlük ara verildi. Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor 12 günlük aranın ardından hazırlıklarına devam ediyor. Lige verilen arada Fenerbahçe ve Salernitana ile iki hazırlık maçı oynayacak olan Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Isınma çalışmaları ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile sürdürdü. Pas çalışmalarının ardından yeşil-turunculu ekip taktik çalışmaları ile idmanı sonlandırdı.

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