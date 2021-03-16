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Alanyaspor, tarihinde ikinci kez yarı final maçına çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihinde ikinci kez yarı final maçına geçen sezonki rakibi Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında çıkacak olan Aytemiz Alanyapor, galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ikinci kez yarı final maçına geçen sezonki rakibi Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında çıkacak olan Aytemiz Alanyapor, galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor.


Ligde başarılı bir performans gösteren Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçından galip ayrılmayı hedefliyor. Antalyaspor Stadı'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek rakiplerin maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.


Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde 2. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yine iki Antalya ekibi karşı karşıya gelirken çift maç eleme sistemiyle oynanan karşılaşmaların ikisini de 1-0 ve 4-0'lık skorlarla Aytemiz Alanyaspor aldı.



Muhtemel 11


Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Aytemiz Alanyaspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle: “Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar.”

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