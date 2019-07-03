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Alanyaspor testten geçti

Alanyasporlu futbolcular yeni sezon öncesi, sakatlık riskini önlemek ve antrenman programlarının belirlenmesi için birtakım testlerden geçti.



Yeni sezon hazırlıklarına start veren Alanyasporlu futbolcular bugün sakatlık riskini önlemek ve kas gruplarına göre uygun antrenman programının belirlenmesi amacıyla bazı testlerden geçti. Futbolcular, sabah teknik heyet ve sağlık ekibinin gözetiminde fitness salonunda analiz ve kuvvet testlerine tabi tutuldu. Gruplar halinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü.

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