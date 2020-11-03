İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’de 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanın son bölümlerinde ise turuncu-yeşilli ekip, kuvvet, dar alanda çabuk yön değiştirme, pas ve 3'lü turnuva çalışması yaptı. Akdeniz temsilcisi antrenmana eksiksiz katıldı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.