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Alanyaspor yönetiminden Josef Sural'a son görev

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, trafik kazasında yaşamını kaybeden turuncu yeşilli futbolcu Josef Sural’ın ülkesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, trafik kazasında yaşamını kaybeden turuncu yeşilli futbolcu Josef Sural'ın ülkesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.


Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, trafik kazasında yaşamını kaybeden turuncu yeşilli futbolcu Josef Sural'ın ülkesi Çekya'nın Brno şehrinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ailesi, akrabaları, eski takım arkadaşları, spor camiası ve çok sayıda Sparta Prag taraftarının katılımıyla Brno Krematorium'da yapılan cenaze töreninde Josef Sural dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Duygularını Çekya medyası ile paylaşan Başkan Çavuşoğlu "Hepimiz Türkiye'de yas tutuyoruz. Josef'in ailesi, bizim de ailemizdir" dedi.


Cenaze töreninde Sural'ın eşi ile ailesi gözyaşlarına boğuldular. Sural'ın cenazesinde aralarında Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu Türk takımlarının çelenkleri de göze çarptı.

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