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Alanyaspor'a şampiyon gibi karşılandı

Alanyaspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi takım otobüsüyle stadyuma geldiği sırada binlerce turuncu-yeşilli taraftar meşaleler yakarak takımlarına destek oldu.


Alanyaspor Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu çevresinde Akdeniz temsilcisini turuncu-yeşilli taraftarlar meşalelerle karşıladı. Yaklaşık 3 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde bin meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Alanyaspor takım otobüsü, 1 kilometrelik alanda yoğun sevgi gösterileri altında maçın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.

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