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Alanyaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Spor Toto Süper Lig’de son haftaya 43 puanla giren Aytemiz Alanyaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya 43 puanla giren Aytemiz Alanyaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.


Aytemiz Alanyaspor'da Steven Coulker, Joel Obi, Ozan Tufan, Cenk Ahmet Alkılıç, Mbilla Etame ve kadro dışı olan Glynor Plet'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Turuncu-yeşilliler bu sezon devre arasında 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz stoper Steven Caulker, uzun süren sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçı dışında forma giyemeyen Joel Obi ve 2017 yılında kadroya dahil olan Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme uzatabilir. Uzun süren sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Mbilla ve kadro dışı kalan Plet ile kesin olarak yollar ayrılıyor.

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