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Alanyaspor'da Başakşehir mesaisi

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'in konuğu olacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basına kapalı şekilde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde gerçekleşen idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Bu bölümde kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Turuncu-yeşilliler daha sonra taktik çalışmaları yaparak idmanı tamamladı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Baiano takımdan ayrı çalıştı.


Alanyaspor'un hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı idmanla devam etmesi bekleniyor.

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