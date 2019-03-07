İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor'da BB Erzurumspor mesaisi sürüyor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Welinton antrenmana katılmadı. Junior Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor, çalışmalarını yarın saat 14.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.