İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor'da futbolcular ve teknik ekibin korona virüs testi negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da futbolcular ve teknik ekibe korona virüs (Covid-19) testi yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular ve teknik ekibe korona virüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testlerde futbolcuların sonuçları negatif çıktı.



Turuncu yeşilli takımdaki futbolcular, teknik ekip ve görevli personel, bugün gerçekleştirilen antreman öncesinde korona virüsü testine tabi tutuldu. Kulüp Doktoru İsmail Yetkin tarafından, İlçe sağlık Müdürlüğünün desteğiyle yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.