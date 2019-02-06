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Alanyaspor'da Göztepe mesaisi

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacapı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kuvvet çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın son bölümünü ise esneme hareketleriyle tamamladı. İdmanda Sackey ve Obi takımdan ayrı çalıştı.


Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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