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Alanyaspor'da hedef yarı final

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, yarın Galatasaray’a konuk oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, yarın Galatasaray'a konuk oluyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçta Akdeniz ekibi zorlu rakibini geçerek yarı finale yükselmek istiyor.


Aytemiz Alanyaspor kupada 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.



Alanyaspor'da hedef yarı final


Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada turuncu yeşilli-ekip, rakibi Galatasaray'ı geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. TT Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Alanyaspor tam kadro


Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Alanyaspor'un Galatasaray maçında sahaya çıkacak muhtemel 11'i şu şekilde:


“Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Bareiro.”

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