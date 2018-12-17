Alanyaspor'da Kahramanmaraşspor maçı hazırlıkları

Tur rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Çarşamba günü Kahramanmaraşspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman topla ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı 3 kaleli topa sahip olma çalışmasıyla sürdürdü. Taktik çalışmasıyla son bulan antrenmana sakatlığı bulunan M'Billa, Barış ve Cisse katılmazken, Campos, Baiano ve Ceyhun ise takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın saat 11.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek. Kafile buradan da otobüsle maçın oynanacağı Kahramanmaraş'a hareket edecek.