İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Alanyaspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, 14 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ile başladı. Daha sonra koordineli ısınma hareketleri yapan turuncu yeşilli ekip, core çalışması ile idmana devam etti. Bu çalışmanın arından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise 3'lü turnuva yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ve Junior Fernandes katılmazken, daha önce sakatlığı bulunan Joel Obi ve Steven Coulker ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.