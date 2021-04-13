Alanyaspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla başladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Denizlispor maçında forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışması ve ardından çift kale maçla yaptı. Sakatlığı sona eren takım kaptanı Efecan Karaca takımla birlikte idmanda yer aldı. Tedavisi süren Salih Uçan ise fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.