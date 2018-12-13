Alanyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde koordineli ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından şut ve kenar organizasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı duran top çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman taktik oyun çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Baiano, M'Billa ve Campos antrenmana katılmadı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te özel uçakla Rize'ye hareket edecek.