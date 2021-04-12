İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor'da Salih Uçan şoku

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında bugün Yukatel Denizlispor'u karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi.


Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde bugün saat 19.00'da Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada sakatlığı bulunan kaptan Efecan Karaca'nın bireysel idmanlara başladığı, oyuncu Salih Uçan'ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı aktarıldı.


Klüpten açıklama


Kulüpten yapılan açıklamada, “Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan'ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı” denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.