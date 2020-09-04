Alanyaspor'da stadyum sponsoru bu sene de değişmedi

Aytemiz Alanyaspor ile Bahçeşehir Koleji arasındaki stadyum isim hakkı anlaşması 4'üncü kez yenilendi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan arasında imzalanan 1 yıllık anlaşmaya göre, turuncu-yeşilli ekibin stadyumu bu sene de ‘Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu' adını taşıyacak.

İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, "Bahçeşehir Koleji, 63 ilde, 136 kampüste, 105 bin öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veriyor. Antalya'nın bu güzel ilçesi Alanya'da da yıllardır çocuklarımızı kaliteli eğitime ulaştırıyoruz. Bunun yanında, bölgenin değerlerini de tıpkı bir Alanyalı gibi sahipleniyoruz. Bu doğrultuda, Alanyaspor'u da her zaman desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz. Bu sene 4'üncü kez stadyuma isim sponsoru olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Alanyaspor bir ilçe takımı olarak doğdu ama bugün ülkesini UEFA'da dahi temsil edebilecek bir takım başarısı yakaladı. Bununla da gurur duyuyoruz. Alanyaspor'un bu sene de bizlere çok güzel galibiyetler yaşatacağına inanıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ise yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bahçeşehir Koleji yönetimiyle 4 yıl önce başlayan işbirliğimiz bugün de devam ediyor. Kulübümüze verdikleri destekten dolayı tüm Bahçeşehir Okulları yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sene Euro Cup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'na başarılar diliyorum" diye konuştu.