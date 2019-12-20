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Alanyaspor'da üç isim takımla çalıştı

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı taktik çalışmasıyla devam etti.


Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Bu bölümde kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Antrenman dar alanda pas ve yön değiştirme çalışması ile devam etti. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı tam sahada taktik çalışmasıyla tamamladı.


İdmanda tedavileri tamamlanan Cisse, Welinton ve Bammou da takımla birlikte çalışmalara başladı.


Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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