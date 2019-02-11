Alanyaspor'dan Denizli Emniyet Müdürü'ne ‘sahte forma' uyarısı

Aytemiz Alanyaspor Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural, “Buradan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i tekrar uyarıyoruz. Alanyaspor forması sahtesi üretilip dağıtılacak kadar ucuz değildir” dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural, binlerce imitasyon Alanyaspor forması yaptırarak dağıttığını söylediği Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in suç işlediğini ileri sürdü.

“Bizzat bu suçu işlemesi daha da vahimdir”

Vural, "Alanyaspor ürünlerinin resmi satış ve dağıtım hakkı sadece Alanyaspor Kulübü'ne aittir. Daha önce birkaç kez iyi niyetle uyarmamıza rağmen Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, binlerce sahte forma yaptırarak dağıtmaya devam etmektedir. Makam aracıyla Alanya'ya gelen Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, sırf siyasi beklentileri ve gösteriş amaçlı, kimseden izin alma gereği bile duymadan, üzerinde 'Alanyaspor' ve kendi adı soyadının baş harfleri yer alan turuncu yeşilli imitasyon formaları dağıtmaya devam ettiğini görmekteyiz. Buradan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i tekrar uyarıyoruz. Alanyaspor forması, sahtesi üretilip dağıtılacak kadar ucuz değildir. Emniyet Müdürü makamında olan ve görevleri arasında sahtecilikle mücadele etmek de olan birisinin bizzat bu suçu işlemesi daha da vahimdir. Buradan kulüp olarak yasal haklarımızı da sonuna kadar kullanacağımızı belirterek Sınai Mülkiyet Marka Suçları ve Cezaları Kanunu'nu hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Vural, ilgili kanunun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında, “Başkasına ait bir markanın aynısını veya benzerini taklit edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verileceği ifade edilmiştir. Yirmi bin güne adli para cezası; en az 400.000 TL ile en fazla 2.000.000 TL arasında olacaktır" ifadelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.