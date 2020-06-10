İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor'dan hatıra bilet kampanyası

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı kupa maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.


Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takıma destek olmak için tüm taraftarları hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletleri, Alanyaspor Store'da 30 TL'den satışa sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.