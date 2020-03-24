Alanyaspor'dan korona virüs kararı

Futbolcular bu süreçte haftanın her günü saat 11.00 ile 17.00 arasında kulüp tesislerine gelerek bireysel

antrenmanlarını yapabilecek.

“Futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarılar yinelenmiştir”

Aytemiz Alanyaspor, konuya ilgili resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, “Duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşarak, gerekli tedbirleri alan kulübümüz, bu süreçte futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarıları yinelemiştir. Sağlık ekibimiz de salgınla ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek, takımımızın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.