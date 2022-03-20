Alanyasporlu 3 futbolcu milli davet aldı

Alanyaspor'da forma giyen Miha Mevlja, Chidozie Awaziem ve Famara Diedhiou Dünya Kupası Elemelerinde ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için milli takımlar aday kadrolarını açıkladı. Alanyaspor'da forma giyen Miha Mevlja, Slovenya'nın 26 Mart'ta Hırvatistan ve 29 Mart'ta Katar ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Bir diğer milli davet alan oyuncu Chidozie Awaziem, Dünya Kupası Elemelerinde Nijerya'nın 25 ve 29 Mart'ta Gana ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Famara Diedhiou ise Dünya Kupası Elemelerinde Senegal'in 25 ve 29 Mart'ta Mısır ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.