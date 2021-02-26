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Alanyaspor'lu Ahmet Çağrı Güney'in U19 Milli Takım heyecanı

Aytemiz Alanyaspor’un kalecisi Ahmet Çağrı Güney, U19 Milli Takımı’nın 28 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Ahmet Çağrı Güney, U19 Milli Takımı'nın 28 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.


U19 Milli Takımı'nın 28 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'dan kaleci 17 yaşındaki Ahmet Çağrı Güney, kadroya davet edildi.

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