İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı

Alanyaspor Bisiklet Takımı 2.

Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında 2 madalya kazandı.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında Alanyaspor Bisiklet Takımı sporcularından Yunus Yetkin 40-44 yaş kategorisinde 51 kilometrelik parkuru, 3 saat 1 dakikada 8 saniyede 1. tamamladı. Başarılı sporcu genel klasmanda da 8. oldu. Paralimpik C kategorisinde 68 kilometrelik parkurda yarışan Fırat Uğur 2.'lik elde etti. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, “Dereceye giren sporcularımızı tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.