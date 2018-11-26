Alanyasporlu Çetin yoğun bakımda

Aytemiz Alanyaspor'da malzeme görevlisi Mehmet Çetin kalp krizi geçirmesi sonucu hastanede tedavi altına alındı.

Aytemiz Alanyaspor'da 28 yıldır malzeme görevlisi olarak çalışan Mehmet Çetin, bu sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Durumu fark eden yakınları Çetin'i Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve araştırma Hastanesine götürdü. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çetin, burada tedaviye alındı. Yapılan müdahale sonrası tıkalı damarları açılan Çetin'in tedavisi sürdüğü öğrenildi.