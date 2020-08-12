Alanyasporlu futbolcu korona virüse yakalandığı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Yunan futbolcu Manolis Siopis, sosyal medya hesabından kendisinin ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklamada bulunan Siopis, kendisi ve eşinin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

“Gerekli tüm önlemleri aldım”

Yunan futbolcu, yaptığı açıklamada, “Korona virüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim” ifadelerine yer verdi.

Siopis, hamile olan eşinin de kendisi gibi virüs kaptığını ve birlikte karantinada kaldıklarını paylaştı.