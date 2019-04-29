Alanyasporlu futbolcular özel araçla kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı

Kaza da biri ağır 7 futbolcu yaralandı.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Futbolculardan Sackey'in kolunda çatlak tespit edilirken, Welinton'un ise başından hafif yaralandığı öğrenildi. Minibüsün 2 şoförü de gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Yarbay Serkan Akbaba ve kaza geçiren futbolcuların aileleri ile takım arkadaşları kazayı haber alır almaz hastaneye geldi.