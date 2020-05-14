İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyasporlu N'Sakala'dan 'yalan haber' paylaşımı

Aytemiz Alanyaspor’un başarılı sol beki Fabrice N’Sakala, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.


Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. N'Sakala, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, transfer olacağı yönünde çıkan haberi paylaşarak üzerine ''yalan haber'' yazdı. N'Sakala, paylaşımında çıkan haberlerin yalan olduğunu belirterek, “ Üzgünüm bu haberler yalan. Bu gerçeği yansıtmayan haberler yüzünden çok fazla mesaj alıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.