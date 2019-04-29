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Alanyasporlu oyuncuları taşıyan VIP minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu 7 futbolcunun ve iki şoförün içinde bulunduğu VIP minibüs Antalya’nın Alanya ilçesi Dinek mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu 7 futbolcunun ve iki şoförün içinde bulunduğu VIP minibüs Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada şoförler yara almadan kurtuldu. Araç içinde bulunan 7 Alanyasporlu futbolcu yaralandı. Yaralı olan bir futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan Özel bir hastaneye götürülen futbolcuların tedavi alındığı öğrenildi.

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