'Alanyaspor'um Okulumda' projesinde 17. buluşma

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, 'Alanyaspor'um Okulumda' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

'Alanyaspor'um Okulumda' projesinin 17'nci durağı Fatma Özmüftüoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Futbolculardan Ioannis Maniatis, Lucas Villafanez, Barış Başdaş ve İsmail Ünal'ın öğrencilerle bir araya geldiği etkinliğe Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Karadağ'ın konuşmasıyla devam etti. Ardından proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz, projenin amacı hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise tüm öğrencileri Alanyaspor'a destek vermeye davet etti.

Hasan Çavuşoğu: "Şehrimizin takımına destek vermenizi sağlamak önemli"

Daha sonra kürsüye çıkan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğu da, "Amacımız Passolig satmak değil. Sizleri şehrin takımı olan Alanyaspor'un taraftarı yapmak. 3 yıldır Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Sizlere ücretsiz bir şekilde maç izletmek, tribünde olmanızı sağlamak ve şehrimizin takımına destek vermenizi sağlamak bizim için çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Karadağ, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na çiçek, Başkan Çavuşoğlu ise Lise Müdürü Karadağ'a üzerinde okulun ismi yazan Alanyaspor forması verdi.

Etkinlik, turuncu-yeşilli futbolcuların, öğrencilerin ürünlerini imzalamasıyla sona erdi.