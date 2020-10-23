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Alanyaspor'un loca biletleri satışta

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşması için loca biletleri 250 TL’den satışa sundu.

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşması için loca biletleri 250 TL'den satışa sundu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması kararı kapsamında, Alanyaspor tarafından Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kapalı kuzey ve güney tribünlerinde oluşturduğu localara bilet satışı başladı. Bu kapsamda Alanyaspor oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşması için loca biletlerini 250 TL'den satışa sundu.

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