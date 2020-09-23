Ön Eleme Turu'nda Rosenborg ile karşılaşacak ve bu maçı kazanması halinde play-off turuna çıkacak olan Alanyaspor, Norveç deplasmanı için yola çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi yolculuğu başladı. Corendon Airlines'e ait Boeing 737-800 uçağıyla ile birlikte Gazipaşa Havalimanı'ndan havalanan Alanyaspor kafilesi, kampa gireceği Norveç'in Trondheim şehrine uçtu. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı olacağına inandıklarını ve bir Antalya takımının Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyor olmasından ve bu başarıya destek veriyor olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

“Bize gurur veren bir iş birliği”

Alanyaspor ile hayata geçirdikleri sponsorluk hakkında bilgi veren Yıldıray Karaer, “Antalya'da doğan ve ülkemizi başarıyla temsil eden bir marka olarak Antalya'nın en önemli değerlerinden biri olan Alanyaspor'a, UEFA Avrupa Ligi maçları için ulaşım sponsoru olmaktan dolayı gururluyuz. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Alanyaspor'un sürdürülebilir ve profesyonel yapısıyla istikrarlı başarılarını sürdüreceğine eminiz. Kendilerine Rosenborg maçı öncesinde başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmada alınacak sonuç ne olursa olsun Antalyalılar olarak kendileriyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.