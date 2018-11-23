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Alanya'ya 2 yeni park projesi

Alanya Belediyesi, Cikcilli ve Cumhuriyet Mahallesi için ihalesi yapılan çocuk parkları ve yeşil alan inşaatı projesine başlıyor.


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce Cikcilli Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi için ihalesi yapılan çocuk parkları ve yeşil alan inşaatı projesi başlıyor. Parklarda, masa tenisi oyun alanları, farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanları, fitness alanı, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları yer alacak.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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