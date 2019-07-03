İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'ya 200 bin adet yazlık çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’ya 200 bin yazlık çiçek dikti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'ya 200 bin yazlık çiçek dikti.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Park ve Bahçeler ekipleri, turizm sezonu ile birlikte Alanya'da yoğun bir çalışma içine girdi. Alanya merkez, Oba, Tosmur, Konaklı, Türkler başta olmak üzere, sorumluluk sahası içinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, kaldırım, refüj ve yürüyüş yollarında Nisan ve Mayıs aylarında dikilen bitkiler Haziran ve Temmuz aylarında açtı. 200 bin yazlık bitki ve çiçek güzel görüntüsüyle ilçeye gelenlerin beğenisini topluyor. İlçede renk cümbüşü yaşanırken, cadde ve sokakları çiçek kokusu sardı. Çiçeklerin aşırı sıcak ve nem nedeniyle zarar görmemesi için ekipler, haftanın 7 günü düzenli olarak sulama ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.