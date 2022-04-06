Alanya'ya 55 milyonluk içme suyu yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da sık sık arızalanan ekonomik ömrünü dolduran 80 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor.

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza veren hatlar yenileniyor. İhalesi yapılan Alanya İlçesi Türkler, Kargıcak, Konaklı, Kestel Mahalleleri İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Yapım İşi çerçevesinde, toplam 80 kilometrelik içme suyu isale hattı yenilenecek. KDV dahil 33 milyon 945 bin TL yatırım bedeline sahip proje ASAT'ın kendi öz kaynaklarıyla yapılacak. Çalışmanın fiyat farkıyla beraber 55 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

“Çalışma Payallar'dan başladı”

Proje, Payallar Mahallesi'nden başladı. Mahallenin ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hattı yenileniyor. Bölge halkının yıllardır değişmesi için talepte bulunduğu ve sürekli arıza çıkaran şebeke hattı sorun oluşturuyordu. Payallar Mahallesi'nde 2 bin 800 metrelik çelik yeni içme suyu boru hattı döşeniyor. Çalışmayla eksik olan şebeke hatları yenilendiği gibi içme suyu kapasitesi ve kalitesi de arttırılmış olacak.