Alanya'ya ait yüz bin tarihi belge ALKÜ'de

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) girişimleri ile Alanya'ya ait tüm tarihi belgeler Osmanlı Arşivi'nden alınarak üniversite kütüphanesi envanterine dahil edildi.

Tarihi kayıtlara göre Türkiye Selçukluları döneminde kışlık başkent olarak kullanılan, Osmanlı Devleti döneminde idari yapı içerisine sancak olarak teşkilatlandırılan Alaiye Sancağına ait çeşitli fon kodlarında kayıtlı 100 bin görüntüden oluşan belge ve defter külliyatının kopyaları Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin girişimi neticesinde Osmanlı Arşivi'nden alınarak üniversite kütüphanesi envanterine dahil edildi. Tarihçi kimlikleri ile de öne çıkan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu'nun girişimleriyle Alanya ile ilgili bütün belgelerin bundan sonraki süreçte ALKÜ Kütüphanesi bünyesinde araştırmacıların hizmetine sunulması Alanya'ya önemli bir bilimsel kazanım oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Kalan, Alaiye Sancağı ile ilgili her konuda birinci elden başvuru kaynağı olan belgeler ile defterlerin tasnif işleminin devam etmekte olduğunu belirterek, “Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra üniversitemiz kütüphanesinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Bu çerçevede üniversitemizin veya diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılacak olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile akademisyenlerin yöre ile ilgili yapacakları çalışmaları açısından büyük bir kolaylık sağlayacaktır” dedi.

Alaiye Sancağı ile ilgili belge ve defterlerden oluşan külliyatın çeşitli fon kodları içerisinde kayıtlı zengin bir içerikten oluştuğunu dile getiren Rektör Kalan, “Belgelerde Payitaht'ta divan toplantılarında müzakere edilen iç ve dış meselelere ait siyasi, askeri, içtimai ve iktisadi kararların kaydedildiği Mühimme defterleri başta olmak üzere tımar, gümrük, maliye, nüfus, vakıf gibi çeşitli kayıtları içeren Ruznamçe defterleri, Maliyeden Müdevver defterler, Maliye defterleri, Maliye Varidat defterleri, Maliye Varidat Temettuât defterleri, Maliye Ceride defterleri, Başmuhasebe defterleri, Evkaf defterleri, Nüfus defterleri, Tahrir defterleri, Ahkâm defterleri, Kamil Kepeci defterleri içerisinde yer alan hükümler Alaiye Sancağının sosyo-ekonomik durumunu aydınlatan zengin bilgiler içermektedir” diye konuştu.

Rektör Kalan konuşmasının devamında, “Defterler yanında belge katalogları içerisinde Bab-ı Asafi kalemi belgeleri, Sadaret kalemi belgeleri, Ali Emiri tasnifi belgeleri, İbnülemin tasnifleri, Cevdet tasnifleri, Babıali Evrak Odası belgeleri, Dâhiliye ve Hariciye Nezareti belgeleri, Emniyeti Umumiye belgeleri, Hatt-ı Hümayun belgeleri, Meclis-i Vala belgeleri, Şura-yı Devlet, Yıldız Tasnifi belgeleri başta olmak üzere çeşitli fon kodlarında kayıtlı büyük bir belge külliyatı Alaiye Sancağı ile ilgili idari, mali, askeri, adli, vakıf, sıhhiye, zabtiye ve asayişe dair çeşitli konuları içermektedir” dedi.