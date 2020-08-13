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Alanya'ya bin 500 metrekarelik çocuk parkı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tepe Mahallesi’nde yapımı planlanan bin 590 metrekarelik çocuk parkı için harekete geçti.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tepe Mahallesi'nde yapımı planlanan bin 590 metrekarelik çocuk parkı için harekete geçti.


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tepe Mahallesi'nde yapımı planlanan çocuk parkı için geri sayım başladı. Çizim ve projelendirme aşamaları tamamlanan çocuk parkının içerisinde, her yaşa uygun birçok aktivitenin yapılabileceği oyun grupları, dış mekan spor aletleri, piknik masaları, banklar, pergolalar da barındıracak. Güçlü bir manzaraya sahip parkın alanı ise bin 590 metrekare olacak.


“Çalışmalarımızın merkezinde çocuklarımız var”


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Projelerimiz arasında en önemli payı daima çocuklarımız almaktadır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın her anlamıyla mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın içinde olduğu projelere değer veriyoruz. İlçemizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın yaşam alanları adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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