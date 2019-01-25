Alanya'ya bölünmüş yol çalışması

Merkez caddede sürdürülen çalışmaların yanı sıra ana yolda da altyapı ve düzenleme çalışması devam ediyor.

Alanya Belediyesi kentin ulaşımını düzeltmek için çalışmalarına devam ediyor. Çıplaklı Mahallesi Düğün Salonu yanındaki merkez caddede bölünmüş yol startı verildi. Öte yandan Çıplaklı ana yolda Oba Çarşamba Caddesinden itibaren altyapı çalışması yapan ekipler aynı zamanda yol düzenlemesi de yapıyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmaların ardından anayoldan merkez caddeye kadar sıcak asfalt çalışması yapacaklarını söyledi. Yücel, “ Çıplaklı Mahallemizde başta merkez cadde olmak üzere bölünmüş yol çalışması başlattık. Ayrıca anayol da altyapı çalışmamız sürüyor. Çalışmaların ardından merkez cadde dahil anayolu sıcak asfaltla kaplayacağız” dedi.