Alanya'ya gelen fenomenlerin içeriklerine yoğun ilgi

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) organizasyonuyla Alanya'da bulunan 10 ülkenin sosyal medya fenomeni, ürettikleri içeriklerle milyonlarca görüntüleme aldı.

ALTAV katkılarıyla 17-20 Mayıs tarihleri arasında 10 ülkeden 15 sosyal medya fenomeni Alanya'da ağırlanıyor. Rusya, Finlandiya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Polonya ve Türkiye'den Alanya'ya gelen fenomenler, uluslararası tanıtım çerçevesinde Alanya'da çeşitli etkinliklerde bulunarak şehrin değerlerini takipçilerine duyuruyorlar.

Yöresel yemekler ön plana çıktı

Sosyal medya fenomenlerinin Alanya'nın doğal ve kültürel alanlarını keşfettiklerini şehrin kültürünü ve sosyal yapısını öğrendiklerini söyleyen aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı olan ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, “Konuklarımıza özellikle gastronomi alanında ve Alanya yöresel yemekleri konusunda sürprizler hazırladık. Şehrimizi ve misafirperverliğimize övgüler yağdıran fenomenler, yaptıkları paylaşımlarla milyonlarca sosyal medya görüntülemesi aldı. Şehrimiz için her alanda tanıtım çalışmalarını sürdürüyoruz. Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Fenomenler; yaşam tarzı, tatil, güzellik, moda, şov, aile, literatür, fotoğrafçılık ve müzik temalarında içerik üreterek sosyal medya hesaplarında paylaşım yapıyorlar.