Alanya'yı 129 ülkede uçuran tanıtım

ALTAV tanıtım çalışmaları farklı projelerle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomenlerini Alanya'da ağırlayarak milyonlarca kişiye ulaşan ALTAV, Alanya belgeseli ile Türk Hava Yolları (THY) yolcularına ulaşacak. İç ve dış hat tüm THY uçuşlarında yolcular 32 dakikalık Alanya belgeseli ile keyifli seyahat yapacak.

"Geniş kitlelere ulaşım imkanı"

Konuyla ilgili açıklama yapan ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Alanya'nın gündüzü ve gecesi, kültürel mirası ve değerleri, şehir yaşamı, tarım alanları, ulaşım avantajları, konaklama seçenekleri ve turizmi ayrıntılarıyla anlatıldı. Tamamı 32 dakika sürecek olan belgesel 129 ülkeye uçan THY uçaklarının koltuk ekranlarında Türkçe ve İngilizce olarak izleyiciyle buluşacak. Belgesel çalışması dışında ayrıca hazırlanacak olan Alanya tanıtım filmi ve imaj videoları da sosyal medya üzerinden geniş kitlelere yine ulaşmamızı sağlayacak” dedi.