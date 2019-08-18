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Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ahşap müstakil bir ev, meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ahşap müstakil bir ev, meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi.


Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Özdemir Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yangın meydana geldi. Henüz sebebi tespit edilemeyen yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine 2 ayrı itfaiye aracı ve 112 acil ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine çok kısa zamanda ulaşmasına rağmen, evin ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede evi sardı.


Ahmet Kolak'a ait evin kiracısı olduğu ancak kiracıların yaz tatili için memleketleri Fethiye'ye gittiği öğrenildi. Evdeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevler etraftaki diğer ahşap evlere ve apartmanlara zarar vermeden söndürüldü.

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