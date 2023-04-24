Alfons Groenendijk: “Rakine kritik 3 puan verdik"

FTA Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maça çok kötü başlangıç yaptıklarını belirterek, "Çok değerli bir 3 puanı rakibe verdik. Bunun farkında olup, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Karagümrük maçı kritik ve 3 puanla ayrılmak için çalışacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında Sivaspor'a 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, takımının maça kötü başlamasının çok üzüntü verici olduğunu belirterek, taktikle bir alakası olmayan maça başlangıç yaptıklarını söyledi. Maçı ilk 15 dakikada bir rakibe nasıl verilirse o şekilde verdiklerini kaydeden Groenendıjk, “Futbol hatalar oyunu ama bu kadar hata yapan bir takım kabul edilemez. 30. dakikada maça başladık diyebiliriz. Net şanslar elde ettik, bu dakikadan sonra ama yararlanamadık. İkinci yarıda erken gelen gol beraberlik golü için bize uzun zaman tanıdı. İkinci yarıyı mükemmele yakın oynayan, istekli arzulu bir takım vardı. Geç uyanmanın sebebi nedir, bunu araştıracağız. Maça geç uyandık, geç geldik diyebilirim. Puanlara ihtiyacımız var. Her puanı acil olarak almamız gerekiyor. 3 puan alamadığımız maçlardan bir puan çıkarsak bize yardım edecek. Mağlubiyetin analizini yapacağız” diye konuştu.

"Kalan maçlardan puan almak için savaşacağız"

Cumartesi günü deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Groenendijk, “Karagümrük'e puan toplamak için çıkacağız. Hataları sorgulamak da en acil şekilde yapmamız gerekenler arasında yer alıyor. Çok değerli bir 3 puanı rakibe verdik. Bunun farkında olup, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Karagümrük maçı kritik ve 3 puanla ayrılmak için çalışacağız. Ligde 6 maçımız var. Agresif olmayı, her topa basmayı konuştuk.Böyle bir başlangıcı kabul edemiyorum. Kendime yediremiyorum. Son 5 maçta iç saha performansı olarak 13 puan toplayan Antalyaspor'dan bahsediyoruz bu gece ise bu şekilde karşı takıma 3 puan veren Antalyaspor'dan bahsediyoruz. Güvenli durumda olmadığımızın farkındayım. 6 maçtan da puan almak için savaşacağız. Puanların ne kadar kritik olduğunun farkına varmalıyız. Oyuncu grubu da inşallah maçtan sonraki konuşmamızın ardından bu durumun farkına varmıştır” ifadelerini kullandı.