Ali Bahar, 15 OSB'nin Bölge Koordinatörü oldu

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yapılan görevlendirme ile Isparta, Burdur ve Afyon'daki 15 OSB'nin Bölge Koordinatörü oldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgeleri ile etkili ve dinamik kurumsal iletişimi güçlendirmek, sorunların yerinde tespitini sağlamak , çözüm önerileri geliştirmek ve yönetim kurulları arasında koordinasyon sağlamak amacıyla, OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi 17 OSB başkanının, Bölge Koordinatörü olarak da görev yapmasını kararlaştırdı. Alınan karar neticesinde OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi olan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Isparta, Burdur ve Afyon'daki 15 OSB'nin Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi.

İlk ziyaret Burdur'a

Proje ile amaçlanan işbirliğinin ivedilikle sağlanması için çalışmalara başlayan Başkan Bahar, ilk olarak Burdur'da bulunan üç OSB'yi ziyaret etti. Burdur 2'nci OSB Müteşebbis Heyet Başkanı, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Başkan Vekili, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur OSB Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Oktay ve yönetim kurulu üyeleri, Bucak OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile ayrı ayrı görüşmeler yapan Başkan Bahar, OSBÜK ve Antalya OSB'nin tüm imkanlarının, Burdur'daki OSB'lerin hizmetinde olduğunu söyledi.

OSBÜK, birleştirici güç olacak

OSB başkanlarının projeyi çok olumlu karşıladığını ve iş birliğine hazır olduklarını belirttiklerini aktaran Bahar, “Öncelikle Burdur, Isparta ve Afyon'daki 15 OSB'nin tamamını ziyaret edip OSBÜK'ün hedeflediği ortaklık kültürünü oluşturmayı amaçlıyoruz. Başta Burdur Valimiz Sayın Hasan Şıldak olmak üzere görüştüğümüz üç OSB başkanının da projeyi sahiplenmesi ve iş birliğine hazır olduklarını ifade etmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İlk fırsatta Isparta ve Afyon'daki OSB yönetimleri ile de bir araya gelip Antalya, Burdur, Isparta ve Afyon'daki OSB'lerin, OSBÜK çatısı altında güç birliği yapmalarına vesile olacağız” dedi.

Öneri ve talepler ÖSBÜK'e bildirilecek

İlk temasların hemen ardından Antalya OSB'de, diğer 15 OSB'nin yönetim kurullarının katılımıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini, çalıştay kapsamında OSB'lerin talep, öneri ve ihtiyaçlarının tespit edilerek raporlanacağını söyleyen Başkan Bahar, “OSB'lerimizin daha güçlü hale gelmesi için talep, öneri ve ihtiyaçları OSBÜK'e bildirilecek, OSBÜK tarafından da ilgili makamlara iletilmesi, takibi ve sonuca ulaşması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. OSBÜK, ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan OSB'lerimizin ‘tek durak ofis' haline gelerek görev ve yetkilerinin artırılması için üstün bir gayret göstermektedir. Bölge Koordinatörlüğü vesilesi ile Türkiye'nin dört bir yanına dağılacak olan OSBÜK Yönetimi, OSB'lerin sorunlarını yerinde tespit edip gerekli çözümlerin üretilmesinde aktif rol oynayacak, sanayi sektörünün güçlenmesinde önemli bir tork etkisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Tüm imkanlarımız OSB'lerin hizmetinde

Antalya OSB'nin de bölgedeki diğer OSB'lerin gelişimlerine pozitif katkılar sunmaya hazır olduğunu söyleyen Bahar, “Bölge OSB'lerimizin, Antalya OSB'nin tüm imkan ve deneyiminden faydalanması sağlanacaktır. Sunduğumuz hizmetlerin diğer OSB'lerimize de entegre edilmesi için Bölge Müdürlüğümüz gereken tüm desteği verecektir. Eğitim programlarımızdan dış ticaret istihbarat ağımıza, yurt dışı ticaret heyetlerimizden Bölgemize gelen yabancı alım heyetlerine kadar tüm iyi ve örnek uygulamalarımızdan 15 OSB'mizin de faydalanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.