Ali Bahar: “ Finansman ihtiyacı büyümenin göstergesidir”

Finansman ihtiyacının büyümenin bir göstergesi olduğunu ve Bölge sanayicilerinin her daim finansmana ihtiyaç duyduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Çapançatal'ı misafir etti. Çapançatal, Şekerbank'ın sanayiciye desteğe hazır ve istekli olduğunu söyledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Çapançatal ve Antalya Şube Müdürü Bora Şimşek'i misafir etti. Sanayi sektörüne verdikleri desteği artırmak istediklerini, bu kapsamda ‘Birlikte ne yapabiliriz' sorusuna yanıt bulmak için Başkan Bahar'ı ziyaret ettiklerini belirten Bölge Müdürü Çapançatal, “Çiftçimizin, esnafımızın, KOBİ'lerimizin ve sanayicilerimizin; yani üretenin yanında duran Banka olma misyonuyla üretimi, istihdamı ve ihracatı, kısacası kalkınmayı desteklemedeki rolümüzü daha da arttırmak istiyoruz” dedi.

“Farkındalık arttı”

Kamu ve özel bankaların üst düzey yönetimlerince Antalya OSB'ye gerçekleştirilen ziyaretlerin son dönemde bir hayli artığına dikkat çeken Başkan Ali Bahar, oluşan farkındalıktan, gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üretim ile finansın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Başkan Bahar, “Şekerbank'ın Antalya OSB sanayicileri nezdinde sanayi sektörünün gelişip güçlenmesi için gereken desteği sunmaya aday olduğunu belirtmesi, ülkemiz adına bir kazanımdır. Finansman ihtiyacı büyümenin göstergesidir ve Antalya OSB sanayicilerinin her daim finansman ihtiyacı vardır. Özellikle enerji alanında dışa bağımlılığımızı azaltacak Çatılara Özgürlük Projemiz kapsamında sağlanacak finansman desteği, sanayi üretiminin ve ihracatın artmasını, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, dolayısıyla da geleceğimizin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine vesile olacaktır. Şekerbank'ın fabrika çatılarına kurulacak GES'ler için sanayicilerimize uygun şartlarda finansman desteği sunmayan hazır olduğunu belirtmesi, memnuniyetimizi bir kat daha artırmıştır” diye konuştu.

“Talibiz, desteğe hazırız”

Şekerbank olarak önceliklerinin sürdürülebilir kalkınma olduğunu ifade eden Çapançatal, “Kalkınmayı destekleme niyet ve iddiasını ortaya koyan pek çok banka var belki ancak sürdürülebilir kalkınmayı odağına özel olarak almış ve buna göre organize olmuş çok az banka var. Şekerbank olarak “Sürdürülebilirliğin Bankası” kimliğini sahiplenmiş öncü Bankayız. Ülkemizin alanında, sektöründe, hinterlandında büyük, köklü ve öncü sanayicilerine ve tesislerine ev sahipliği yapan OSB'mizin, değerli Başkanı ve yönetimi nezdinde sürdürülebilir kalkınmanın da öncüsü olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini takdirle izliyoruz. Bu sorumluluğun diğer tüm mecralara nazaran daha fazla taşındığı yer ile bizim sürdürülebilirliğin bankası kimliğimizi ve iddiamızı kuvvetli bir şekilde göstermek istediğimiz yer aynı; OSB'lerimiz. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak maliyetlerini azaltma (Çatı GES), sıfır atık hedefi çerçevesinde atık yönetimi veya enerji tasarrufu temalı yatırımların finansmanında ilk akla gelen banka olmayı hedefliyoruz. Gerek OSB yönetimlerimizin, gerek yatırımcı sanayicilerimizin gerekse de uygulayıcı firmaların bu alandaki çözüm ortağı olmaya talibiz, desteğe hazırız” şeklinde konuştu.